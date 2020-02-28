محافظ مطروح: إجراءات عاجلة لإعادة حركة القطارات

توجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فور وقوع حادث انقلاب عربات قطار الإسكندرية مطروح، إلى مستشفى الضبعة المركزى؛ للاطمئنان على مصابي الحادث، بحضور محمد أبو غنيمة السكرتير العام، حيث تم متابعة جهود إسعاف المصابين وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل.كما تفقد محافظ مطروح موقع حادث القطار، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخلفات الحادث وسرعة إعادة حركة قطارات خط السكة الحديد، بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكة الحديد.وقدم «شعيب» الشكر لجميع من شارك فى سرعة إنقاذ المصابين والتعامل مع الحادث، من حيث سرعة توجه سيارات الإسعاف وتعامل مديرية الصحة لتقديم كافة الإسعافات والرعاية الطبية، ورجال الإطفاء والحماية المدينة، ومجالس المدنية المعنية وغيرها من الجهات.وأكد محافظ مطروح أنه جارٍ المعاينة حاليًا بمكان الحادث بحضور النيابة والأدلة الجنائية وهيئة السكة الحديد وعناصر الشرطة بمدير أمن مطروح، كما وصل ونش السكة الحديد لمنطقة العلمين قادما من الإسكندرية، وجاهز للتدخل لرفع عربات القطار، وإزالة مخلفات الحادث فور انتهاء المعاينات لسرعة إعادة حركة القطارات.