وائل الإبراشى يوضح الفرق بين «مبارك» والإخوان الإرهابية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تفهم في لغة الوطن والسيادة والحدود، ولهذا يتحدثون بأن ثورة يناير ضاعت، بعد إعداد جنازة عسكرية للرئيس الراحل حسني مبارك.وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى المصرية"، أن جنازة "مبارك" تأتي اعترافًا بدوره في حرب أكتوبر، وذلك رغم وجود بعض الأخطاء السياسية في حكمه، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تناقض.وأوضح وائل الإبراشي، أن مشكلة جماعة الإخوان الإرهابية، ليست فقط مع النظام، أو الرئيس عبدالناصر، أو السادات أو مع أي نظام، ولكن مشكلتهم مع الشعب المصري، ومع هذا الوطن، مؤكدا أن مشكلة الإخوان خيانة وعدم احترام للوطن، بينما المشكلة مع "مبارك" كانت في الاختلاف على بعض المواقف السياسية.وأشار إلى أن جماعة الإخوان استفادت من الرئيس الراحل مبارك، وقدموا كل الولاء والثناء له، وعقدوا معه العديد من الصفقات، كما أن مرشد الإخوان مهدي عاكف تحدث بأنه كان ينسق مع أمن الدولة في انتخابات مجلس النواب، وحصلوا على 88 مقعدًا في آخر برلمان في عهد "مبارك".