سر إعلان الحداد يوم واحد على «مبارك» في الإمارات

أعرب اللواء سمير فرج الخبير العسكري، عن سعادته بإعلان الإمارات العربية الحداد يومًا واحدًا فقط على رحيل الرئيس «مبارك».وأضاف اللواء سمير فرج خلال حواره ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي حمدي رزق، أن إعلان حالة الحداد 3 أيام، تكون على وفاة الرئيس عندما يكون في السلطة.وأوضح اللواء سمير فرج أن الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات أوصى أولاده على مصر، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك كان يحظى بمكانة كبيرة جدًا لدى أولاد الشيخ زايد.وأشار إلى أن دولة الكويت أطلقت اسم الرئيس الراحل حسني مبارك على مبنى كبير تكريمًا له.