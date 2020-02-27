مجدي يعقوب: لا أؤمن بالعلاج السياحي

قال السير مجدي يعقوب جراح القلب الشهير، إنه لا يؤمن بموضوع العلاج السياحي، لأن مصر تحتاج إلى مستوى عالٍ وأفكار جديدة، مضيفا «على الشباب أن يعلم أن أهم شيء هو القيم لخدمة الشعب».وأضاف «يعقوب» خلال حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر فضائية «cbc»: «العلم ليس أن نأخذ أموالا من دول أخرى، لكن بالعكس نصدر علما ومعرفة وأخلاقا، ونخدم شعبنا لكي يكون لنا تأثير على المجتمع، لدينا تجارة وسياحة تدر علينا أموالا، والعلم وخدمة المجتمع هي التي ستخدم مصر».