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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:31 م
مقتل 10 جنود أتراك
مقتل 10 جنود أتراك في ليبيا
محمد عمر
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أكد مسؤولون عسكريون في ليبيا، مساء اليوم الخميس، مقتل 10 جنود أتراك في ضربة جوية على قاعدة معيتيقة في وقت سابق اليوم.

وقال آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء المبروك الغزوي، مساء اليوم، إن 10 جنود أتراك قتلوا في ضربة دقيقة استهدفت مقر تابع لهم في قاعدة معيتيقة.

وقصف الجيش الليبي في وقت سابق اليوم مطار معيتيقة الجوي حيث حولته تركيا إلى قاعدة عسكرية لإدارة عملياتها ضد الجيش الليبي.

وأفادت مصادر سورية في وقت سابق اليوم الخميس بمقتل حوالي 60 جنديا تركيا في قصف روسي على محافظة إدلب بخلاف المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات تركية قريبة من الحدود السورية.

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