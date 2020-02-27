المرصد السوري يؤكد مقتل 34 تركيا في قصف روسي بإدلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف جوي نفذه الطيران الروسي في محافظة إدلب السورية.وقال المرصد في بيان مساء اليوم، إن الغارات الجوية جرت اليوم في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون، وأسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن وقوع قتلى آخرين جراء الهجوم.وأوضح المرصد السوري أن قوات الجيش السوري حققت تقدما جديدا، حيث تمكنت من السيطرة على الحلوبة وقوفقين في جبل الزاوية، والزقوم في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.فيما أفادت مصادر سورية أخرى بمقتل حوالي 60 جنديا تركيا بخلاف المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من الحدود السورية.وأكد التليفزيون الروسي في وقت سابق اليوم، أن الجيش التركي تعمد ضرب الطيران الروسي بصواريخ موجهة محمولة على الكتف.