«الوزراء» يكشف أسباب زيادة الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم نقل الإجراءات الاحترازية لمستوى أعلى للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر خالية من الفيروس، ولا توجد أي حالات، وإن وجدت سيتم الإعلان على الفور فظهورها ليس عيبًا بل العيب هو طريقة التعامل معه وإدارة الأزمة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية "النهار": "العالم قرية صغيرة من الممكن أن يظهر فيها المرض بأي وقت، والصين تعاملت مع الأمر بمنتهى الجدية وقامت بعمل حجر صحي لـ 40 مليون صيني ولايوجد دولة في العالم تستطيع حجز كل هذا العدد".وأكد أن من أهم أسباب رفع الاستعدادات هو انتشار، وتمدد الفيروس بشكل متسارع في بعض دول الخليج، ومنطقة شرق المتوسط.وأوضح أن الحكومة تعاقدت على 20 جهاز ماسح حراري يتم نشرها في المطارات وهي مختلفة عن الماسح اليدوي، فهي عبارة عن كاميرا لمجرد مرور الشخص أمامها تقوم بتسجيل درجة الحرارة وتعرضها على الشاشة.