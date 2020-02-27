روسيا: الجيش التركى يستهدف طائراتنا فى سوريا

أكد التلفزيون الروسي الحكومي، اليوم الخميس، أن جنودا أتراك يطلقون صواريخ على طائرات روسية في محافظة إدلب السورية، حيث يدعم الجيش الروسي نظيره السوري في تحرير إدلب من الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا.وقال التلفزيون الروسي، في تقرير اليوم، إن الجيش التركي يقدم دعما مدفعيا للجماعات المسلحة في إدلب، وذلك وفق قناة "العربية.وأعلن وزير الدفاع التركي خلصي آكار أمس مقتل جنديين تركيين جراء غارة جوية في محافظة إدلب.يذكر أن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب مثلهم، الاثنين الماضي، جراء غارات جوية للجيش السوري استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في ريف إدلب.وقالت القيادة العامة للجيش السوري في وقت سابق أمس، إنها تؤكد استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة بتحرير جميع الأراضي من دنس الإرهاب وداعميه.