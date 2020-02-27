هل ينتقل إرهاب أردوغان للعالم؟ (فيديو)

وجه الجيش الوطني الليبي تحذيرًا للميليشيات الموالية لتركيا، كاشفًا عن الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات التابعة لتركيا والوفاق تجاه المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.وحسب بيان الجيش الليبي، والذي عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، اللواء المسماري، أكد أن الميليشيات تقصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة، محذرًا من انتقال إرهاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ليبيا إلى العالم.وقال: إن 31 خرقًا لهدنة وقف إطلاق النار ارتكبتها الميليشيات في أقل من 24 ساعة باستخدام الأسلحة الثقيلة، كما أكد عزم الجيش وقف اعتداء الميليشيات على المدنيين، فأعلن عن إسقاط الجيش الليبي طائرتين تركيتين مسيرتين، ورصد كل مواقع إطلاق القذائف من داخل طرابلس والرد على مصادر النيران التي تخترق الهدنة وتروع المدنيين.