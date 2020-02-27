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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى أحمد الفيشاوي بنقل ابنته للمدرسة البريطانية

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:31 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
شيماء حسين
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رفضت محكمة أسرة الخليفة دعوى الفنان أحمد الفيشاوى بتحديد نقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وجاء رقم التظلم 2010 لسنة 2020 بمحكمة الخليفة.

وكان الفنان أحمد الفيشاوى قد تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته "لينا" إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة؛ نظرا لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.

وكانت محكمة جنح الدقي، في وقت سابق، قد عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا، و50 جنيها مصاريف المحاماة؛ لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته "لينا"، في الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي، في وقت سابق، بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته "لينا" لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضي فيها أحمد الفيشاوي.

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