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الخميس 27 فبراير 2020 الموافق 03 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 40 من مسلسل «الأخ الكبير»

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:29 م
الأخ الكبير
الأخ الكبير
حسن أمين
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تتوالى أحداث المسلسل الدرامي "الأخ الكبير"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب، ويعرض حاليا على شاشة قناة "CBC" الفضائية من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء.

ولم تشهد الـ40 من مسلسل "الأخ الكبير" تطورات كبيرة في قضية "حربى" الذي يجسده الفنان محمد رجب، والمتهم فيها بقتل كل من "صفية" التي تجسدها الفنانة هبة مجدى، و"فريدة" التي تجسدها الفنانة هاجر أحمد، و"سوزى" الذي تجسدها الفنانة عبير صبري.

وشهدت الحلقة اعتراف الفنانة أيتن عامر، التي تجسد دور "نور"، بحبها للفنان محمد عز الذي يظهر بشخصية "صابر"، الذي رفض الأمر وطلب منها عدم الحديث معه في هذا الموضوع مجددا.

ويواصل "حربي" الهروب من الشرطة بعدما أبلغه "جمال"، الذي يجسده الفنان محسن منصور، بأن الشرطة ستأتي لمنزله في الأرياف للقبض عليه.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

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