«الهجرة» تطالب المصريين بالخارج توخي الحذر مع انتشار «كورونا»

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نصائح للمصريين بالخارج للحماية من الإصابة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أنه في ظل وصول الفيروس إلى العديد من الدول يجب أخذ كافة الإحتياطات من قبل المواطنين بالخارج.وطالبت الوزارة المصريين بالخارج بالتوجه لمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أي من أعراض فيروس "كورونا"، والمتمثلة في الحمى والسعال وضيق التنفس، وبشكل خاص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان، وأمراض الرئة المزمنة، وداء السكري؛ حيث نشرت الجهات المعنية زيادة احتمالية فرص الإصابة بالفيروس.وأكدت الوزارة أنه على سبيل الاحتياط العام ينبغي على أي شخص يزور مزارع، أو أسواق، أو حظائر توجد فيها جِمال أو حيوانات أخرى، أن يتبعوا تدابير النظافة الصحية العامة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها، وأن يتجنبوا ملامسة الحيوانات المريضة.وأشارت الوزارة إلى أنها تحرص على التواصل مع المصريين بالخارج، وتثمن ما تقوم به وزارة الصحة المصرية من استعدادات وجهود كبيرة، وتدريب أطقم المكافحة، بالإضافة إلى التدريب اللازم لأفراد الحجر الصحي، استعدادا لأي حالة طارئة.