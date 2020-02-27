«كورونا» توقف رحلات كرواتيا لإيطاليا

قررت السلطات الكرواتية إيقاف كل الرحلات المدرسية لإيطاليا لمدة شهر لتقليص مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد الذي وصل لعدد متزايد من الدول الأوروبية.نصحت وزارة الخارجية الكرواتية المواطنين بتجنب السفر لفينيسيا وإقليم لومباردى وهما المنطقتين اللتين أعلن أنهما يواجهان خطر تفشى الفيروس بشكل وبائي.وفي الوقت نفسه، تم وضع 42 طالبا و4 مدرسين من مدرسة ثانوية في مدينة بولا عادوا من فينيسيا بداية الأسبوع في حجر صحي منزلي لمدة أسبوعين وخضوعهم للملاحظة الطبية للتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى.