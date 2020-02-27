مصطفى الفقى يكشف موقف مبارك من عرض السعودية بعد عزله (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس مبارك نجح في جعل مصر جزءًا من التضامن العربي، بعد توليه الحكم خلفًا للرئيس الراحل أنور السادات.وأضاف الدكتور مصطفى الفقي، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أن الرئيس مبارك رفض عرضًا من الملك عبد الله بن عبد العزيز للذهاب إلى المملكة بعد ثورة 2011، مشيرًا إلى أن الملك عبد الله حزن كثيرًا على مبارك بعد عزله.كما علق الكاتب والمفكر السياسي مصطفى الفقي، على جنازة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك العسكرية، قائلًا: «شعرت بـ التحضر المصري»، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتكريم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كأحد أبطال القوات المسلحة وحرب أكتوبر المجيدة.وأوضح مصطفى الفقي، أن مبار" حظى بجنازة عسكرية تتقدمها الأوسمة والنياشين، وتم إطلاق 21 طلقة مدفعية وحضور رئيس الدولة، وكل رموز المجتمع المصري، مؤكدًا أن جنازة مبارك بحضور الرئيس السيسي سابقة تسجل في التاريخ المصري، وتخبرنا بأن المصريين مهما اختلفوا في تقييم الحاكم؛ فانهم لا يتخذون مواقف تتسم بالعنف والعدوانية.