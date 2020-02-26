عبد العال حسن: الصحراء الغربية تموج بالثروات غير المكتشفة

قال الدكتور عبد العال حسن، نائب رئيس الثروة المعدنية الأسبق، إن الصحراء الغربية تحتوى كنوزًا حيث يوجد بها طبقات هائلة من الملح الصخرى، كما تحوي مخزون مصر الرئيسي من الحديد، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ حقها فى الاستكشاف ولم تكشف عن كل أسرارها بسبب وجود طبقة سميكة.أضاف خلال لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الصحراء الغربية تتميز بوجود الواحات والمنخفضات، كما تشمل على حقول بترول هائلة، بعكس الصحراء الشرقية التى تتكون ثرواتها من مواد معدنية.وتابع "توصلنا لأكبر حقل للملح الصخري بمنخفض القطارة، حيث تقوم 30 ألف صناعة على هذا النوع من الملح".