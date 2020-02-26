مجدى الدقاق: نشرت رواية «أولاد حارتنا» دون الحصول على إذن من الدولة

أكد الكاتب الكبير مجدي الدقاق، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عاتبه بشكل ودي بسبب نشر رواية "أولاد حارتنا" للكاتب نجيب محفوظ، وقال له "أنت حولت دار الهلال لخلية شيوعية"، وهذا بسبب تقرير قُدم ضده، ولكنه شرح له الأمر وأوضح فكرته، وأبدى الرئيس الأسبق ارتياحه لوجهة نظره.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه نشر رواية "أولاد حارتنا" دون الحصول على أي إذن من أي مؤسسة في الدولة، موضحًا أنه استفاد من ارتفاع سقف حرية الصحافة أيام مبارك.وتابع: "أولاد حارتنا دخلت المطبعة، واتصل جمال عنايت بي، وتحدث معي حول طباعة أولاد حارتنا فقلت له نعم سأطبع، لكن بعدها اتصل بي إبراهيم المعلم، وذكر لي أن حقوق الطبع مع مجلة الشروق".وواصل: "كل ما كان يشغلني هو طباعة الرواية، لأثبت أن الدولة ليست ضد طباعة روايات نجيب محفوظ، ولم ألتفت وقتها لحقوق الطبع والنشر، التي كانت في يد الشروق، وبحجج قانونية وتم وقف الطبع بسبب حقوق النشر".