مجدى الدقاق: هذا السؤال طُلب منى حذفه فى حوارى مع مبارك

قال الكاتب الصحفى مجدي الدقاق، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب منه الانضمام إلى الحزب الوطني، رغم أنه كان يساريا، لافتا إلى أنه لم يستفد في يوم من الأيام من نظام مبارك كما ادعى البعض.وأكد فى لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة المحور، أنه التقي كثيرا بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في عدة مناسبات مختلفة، ولمس منه أنه كان حريصًا على البلد واستقرارها.وأضاف أن الرئيس مبارك كان قارئا، ودائما سامع للموسيقي، وكان يحب أم كلثوم، وكان رجل كتوم، ولم يكن في يوم من الأيام مشغول بتسويق نفسه، وكان مهموم دائما بما يحدث داخليا وخارجيا، وكان يحافظ على أصوله الريفية.وكشف الدقاق، أنه عندما ذهب للرئيس مبارك ليجري حوارا معه، طلب منه المسئولين في القصر الرئاسي الأسئلة، وكان من ضمن الأسئلة سؤال هل آن الأوان للفارس أن يستريح؟، وطلبوا منى، أن يتم حذف السؤال، واحترمت ذلك رغم أنني كنت حزين.ولفت إلى أن الحوار تطرق إلى العديد من القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام والسياسة في مصر.