رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مجدى الدقاق: هذا السؤال طُلب منى حذفه فى حوارى مع مبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 09:49 م
الكاتب الصحفى مجدي
الكاتب الصحفى مجدي الدقاق
محمود عرفات
طباعة
قال الكاتب الصحفى مجدي الدقاق، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك طلب منه الانضمام إلى الحزب الوطني، رغم أنه كان يساريا، لافتا إلى أنه لم يستفد في يوم من الأيام من نظام مبارك كما ادعى البعض.

وأكد فى لقائه مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على شاشة المحور، أنه التقي كثيرا بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في عدة مناسبات مختلفة، ولمس منه أنه كان حريصًا على البلد واستقرارها.

وأضاف أن الرئيس مبارك كان قارئا، ودائما سامع للموسيقي، وكان يحب أم كلثوم، وكان رجل كتوم، ولم يكن في يوم من الأيام مشغول بتسويق نفسه، وكان مهموم دائما بما يحدث داخليا وخارجيا، وكان يحافظ على أصوله الريفية.

وكشف الدقاق، أنه عندما ذهب للرئيس مبارك ليجري حوارا معه، طلب منه المسئولين في القصر الرئاسي الأسئلة، وكان من ضمن الأسئلة سؤال هل آن الأوان للفارس أن يستريح؟، وطلبوا منى، أن يتم حذف السؤال، واحترمت ذلك رغم أنني كنت حزين.

ولفت إلى أن الحوار تطرق إلى العديد من القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام والسياسة في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحيل أمر رئيس الزمالك لـ«فيفا»

الزمالك يحسم مستقبل «كارتيرون» مع الفريق

لماذا لم يحظ مرسي بنفس تكريم مبارك؟.. مصطفى بكري يجيب

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

الصور

image description

صور جنازة مبارك من مسجد المشير طنطاوي

image description

«هندسة المنيا» تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي (صور)

image description

أهالى الوراق يروون تفاصيل مقتل زوجة مارست الرذيلة مع حماها

image description

نجوم الفن فى العرض الخاص لفيلم «بعلم الوصول»

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

الأكثر قراءة

رضا عبدالعال لـ«مرتضى منصور»: «هتتريق هتريق وأقول فضايح» (فيديو)

محمد رمضان يرد على عمرو مصطفى بعد مقارنة جمهوره مع الهضبة

أول تعليق من «الزمالك» بعد قرار اتحاد الكرة بشأن الانسحاب من القمة

محاولة إنقاذ.. كيف نواجه ما حدث فى «القمة الأزمة»؟

إنفوجراف

image description

7 نصائح للاستفادة من الأوكازيون الشتوي (إنفوجراف)

image description

كيف يهدر حزب «إردوغان» قوت الشعب التركي؟ (إنفوجراف)

image description

إجراءات تنفيذ حكم الإعدام؟ (إنفوجراف)

image description

أماكن وحدات الصحفيين من الإسكان الاجتماعي (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

علماء يبتكرون طريقة لتدمير الخلايا السرطانية دون جراحة

ما هو السمك الأبيض وأسباب إضافته إلى النظام الغذائى؟

9 علامات فموية تكشف عن مشاكل صحية خطيرة

الدكتور كريم صبري لـ «الدستور»: هناك عوامل هامة يتوقف عليها أسعار جراحات السمنة

منوعات

دراسة: الكلاب علاج لسرطان الدماغ المميت

4 حيل لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة أنيقة

احذر الحليب يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي

خبراء تكنولوجيا المعلومات أكثر عرضة للإصابة بالأمراض

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الاتحاد الأوروبى.. ماذا سيفعل أمام سواحل ليبيا؟
جلال حمام
باب النجار فعلًا «مخلّع»
صفوت البياضي
الاحتياجات الأساسية لحياة كريمة حرة
مؤمن المحمدي
نسخة القرآن الرسمية
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين»: البدء فى مشروع شارع المكتبات بالجيزة

«الإمام البربهاري» للنشر تقدم 5 إصدارات حديثة للقراء

السبت.. اجتماع مجلس إدارة نادى القصة لبحث أزمة غلقه

5 مارس.. أحمد الملواني يناقش «ما يشبه القتل» بالإسكندرية