مفيد شهاب: مبارك بكى بعد استرداد طابا من إسرائيل

قال مفيد شهاب وزير التعليم العالي ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية سابقا، إن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان قائدا عظيما، وبطلا عسكريا وسياسيا محنكا نهض بمصر.وأضاف «شهاب» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «المحور» أن مبارك كان يقدر معاونيه ويثق فيهم، وعندما يعترض على أحد معاونيه، كان يعترض بشكل لائق ولم يكن يجرح أحدا.وأكد أن مبارك كان متحمسا لكل ما يتعلق بالحفاظ على أرض الوطن، وتجربة استرداد أرض طابا كان يتابعها بشكل يومي.وتابع: «كان يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه، ويهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف أي نوع من التعاون معها، وإعادة النظر في اتفاقية السلام».وواصل: «عندما طلبت إسرائيل اللجوء للتوفيق (طرف آخر) رفض مبارك، وتمسك بالتحكيم الدولي، حتى قبلت إسرائيل اللجوء للتحكيم على مضض».ولفت إلى أن مبارك أدار معركة استرداد طابا «بأسلوب علمي» موضحًا أنه يوم إعلان الحكم، طلب من رئيس الوزراء أن يهنئ أعضاء اللجنة الاستشارية، كل واحد بشخصه، مشيرا إلى مبارك كان يبكي وهو يتحدث مع بعض الأعضاء.