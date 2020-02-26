زكريا عزمى: الدولة المصرية ردت الاعتبار لمبارك وأسرته

قال زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقًا، إن تاريخ البلد ملك للجميع، ومن حق كل مصري أن يعرفه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية كرمت الرئيس الراحل حسني مبارك، وردت اعتباره.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الجنازة العسكرية لمبارك "رد اعتبار" له ولأسرته.ووجه "عزمي"، الشكر للدولة على تكريم مبارك، منوها بأن مبارك في ذمة الله، وسيحكم التاريخ عليه، لافتا إلى أن التاريخ سينصف مبارك.