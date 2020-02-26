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محمد العسيري
الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سعى لإشعال حرب عرقية.. توقيف زعيم للنازيين الجدد فى أمريكا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:59 م
زعيم للنازيين
زعيم للنازيين
محمد عمر
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ألقت السلطات الأمريكية، اليوم، القبض على زعيم سابق للنازيين الجدد في ولاية تكساس، ووجهت إليه تهم جنائية ارتكبها في عدة مدن أمريكية.

ويواجه جون سي دينتون (26 عامًا) من مدينة مونتغمري بولاية تكساس، اتهامات بالتآمر الفيدرالي، تتعلق بدوره المزعوم في شن سلسلة من الاعتداءات الجسدية على العديد من الأفراد، وفق قناة "ABC" نيوز الأمريكية.

ويقول ممثلو الادعاء إن دينتون هدد باستهداف كنيسة أمريكية يرتادتها ذو الأصول الإفريقية، وكذلك استهداف مسؤول حكومي يعيش في شمال فرجينيا، وأيضا استهداف جامعة أولد دومينيون في نورفولك.

وأوضحت التحقيقات أن دينتون كان يجري اتصالات هاتفية بضحاياه مستخدما أجهزة لتغير صوته، وكان يوجه إليهم تهديدات بالقتل أكثر من مرة.

وقالت القناة إن دينتون عرف كقائد سابق لمجموعة تسمى" Atomwaffen Division"، المتورطة في تنفيذ عمليات قتل بالفعل، وأكدت السلطات الأمريكية أن هذه المجموعة تسعى للتحريض على حرب عرقية بالولايات المتحدة.

وكشفت التحقيقات عن أن دينتون خطط لاستهداف مكتب صحيفة "ProPublica" في نيويورك، وكذلك أحد الصحفيين بالجريدة لأنه فضح دوره كزعيم لجماعة "Atomwaffen" المتطرفة، وقد اتصل به عدة مرات مهددا إياه بالقتل.

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