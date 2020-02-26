«الباز»: مبارك انتصر فى معركته الأخيرة.. وثورة يناير فشلت تمامًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن صورة اليوم التي تم توديع الرئيس الأسبق مبارك بها، توثق أن ثورة 25 يناير انتهت وفشلت تمامًا.وأضاف "الباز"، خلال برنامجه «90 دقيقة»، المذاع على فضائية "المحور"، أن المصريين خرجوا على مبارك، لأسباب، وهذه الأسباب جعلتهم ينزلون للشوارع لمدة 18 يومًا، حتى تنحى عن الحكم، ولكن بطبيعة الحال عندما يثور الشعب على حاكم لا تكون هذه صورة وداعه.واستكمل أنه حدثت حالة من المراجعات لدى الكثيرين، خاصة أنه في 25 يناير كانت هناك أسباب للغضب، ولكن ليست هناك أسباب للثورة، وواصل: "من أغرب التعبيرات اللي سمعناها اليوم هو إذا كان كل هؤلاء يأسفون على مبارك إذن فمن طالب برحيل مبارك".وأوضح أن مبارك انتصر في معركته الأخيرة، وهي معركة "السمعة"، والتي ساهم فيها الإعلام بإهالة التراب على كل شيء، ولكنه تحمل المحاكمات والاتهامات والسجون حتى يصل إلى هذا اليوم الذي يودعه فيه كل الناس بهذا الشكل.