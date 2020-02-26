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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فيديو.. أوغلو: أردوغان استغلّ الانقلاب للقضاء على خصومه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:21 م
جريدة الدستور
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انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، سياسيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي عمل منذ استلامه السلطة عام 2003 على تقسيم المجتمع التركيّ بما يناسب مصالحه ويتوافق مع سياساته، مؤكدا أن أردوغان حول تركيا لدولة راعية للإرهاب، حسبما أفادت قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأضاف أوغلو، أن أردوغان حرص طيلة عقدين من الزمن على إزاحة العقبات من أجل الوصول إلى حكم استبدادي مهّد له وأقرّه في استفتاء على النظام الرئاسي 2017 جمع السلطات بيده وجعله مركزًا لها، موضحا أنه استغلّ محاولة الانقلاب في 2016 للقضاء على خصومه والتنكيل بهم وعزز علاقاته مع التنظيمات المتشدّدة بخاصة في سوريا وليبيا وقام بتوظيفها كأدوات له من أجل التسلّل إلى هذه الدول.

واتهم زعيم المعارضة التركية، أردوغان بدعم الإرهاب وبتحويل تركيا إلى دولة راعية للإرهاب في المنطقة والعالم، وأكد أن الشعب التركي لا يعلم ماذا يفعل أردوغان في إدلب وأن البرلمان التركي لم تتمّ استشارته فيما يتعلق بهذه الأحداث.

وأكد زعيم المعارضة أن أردوغان أحدث حالة من الاستقطاب في تركيا من أجل البقاء في السلطة.

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