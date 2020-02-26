226.1 مليون جنيه إيرادات القطارات فى يناير 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية مطلع عام 2020 قفزت لـ226.1 مليون جنيه مقابل 206.3 مليون جنيه مطلع العام السابق عليه، بينما كانت إيرادات السكك الحديدية قد بلغت 216.7 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2019.وأظهرت بيانات الإحصاء، أن عدد ركاب السكك الحديدية ارتفع إلى 28.2 مليون راكب خلال شهر يناير 2020، مقابل 21.9 مليون راكب خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بينما كان عدد ركاب السكك الحديدية قد بلغ 28.2 مليون راكب خلال ديسمبر 2019، بينما تراجعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية من 418.2 ألف طن لـ414.1 ألف طن خلال عام.