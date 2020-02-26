المدفعية تطلق 21 طلقة أثناء تشييع جثمان حسني مبارك

أطلقت المدفعية 21 طلقة لحظة تشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، طبقًا للمراسم الرسمية فى الجنازة العسكرية، اليوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي، وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وعدد من رجال الدولة.توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا، ودخل على إثرها المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.