استنفار أمنى بالقاهرة استعدادًا لتشييع جثمان مبارك

شهدت منطقة القاهرة الجديدة حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مكثفة؛ تزامنا مع وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وحضر عدد من القيادات الأمنية لتأمين دخول المواطنين، كما تم تفتيش جميع السيارات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمةّ.ووجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بحالة الاستنفار واليقظة الأمنية، كما وجه الضباط بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي ومنع تسلل أي عناصر إجرامية إلى محيط حرم صلاة الجنازة.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".حسني مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.