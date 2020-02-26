الرئيس الموريتاني يعزي في وفاة حسني مبارك

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وقال الغزواني، في برقيته، "علمنا ببالغ الحزن والأسى، بوفاة المغفور له بإذن الله، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.. وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب المصري الشقيق، وإلى ذوي الفقيد، بأحر التعازي، راجين من المولى، عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".