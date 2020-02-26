«اللغز الأنثوى» على طاولة نادى كتاب هن.. الليلة

تنظم دار هن للنشر٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ أمسية ثقافية لمناقشة كتاب «اللغز الأنثوي»، من تأليف الكاتبة النسوية بيتي فريدان، ونشر باللغة الإنجليزية سنة 1963، وترجمه عبدالله بديع فاضل إلى اللغة العربية، ونشرته دار الرحبة بدمشق سنة 2014.يعتبر الكتاب من أهم كتب الموجة النسوية الثانية في الولايات المتحدة، تدور قضية الكتاب الأساسية حول فكرة أن دور المرأة كربة منزل وزوجة لا يكفي المرأة نفسيًا ولا يغنيها عن باقي أدوارها، ونتيجة لفرض المجتمع لهذا الدور المحدود على المرأة، تصبح المرأة عرضة لفقد هويّاتها وسعادتها، بالرغم من امتلاكها لبيت وأسرة.كان الكتاب هو نتيجة استبيان طُلِب من فريدان عمله على زميلاتها في الدراسة عام 1957، ودفعتها نتيجة ذلك الاستبيان، والذي تضمن عدم رضى الكثير من زميلاتها عن حياتهن كربات بيوت، إلى البحث وكتابة كتابها هذا، وكانت فريدان تنتوي في البداية كتابة مقال فقط عن الموضوع، وليس كتاب كامل.