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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين: مباراة القمة قدمت صورة مشوهة لمصر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:46 م
الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي تامر أمين، إن كل أنواع الرياضات في مصر تتصدر بطولات العالم وتحقق انتصارات عالمية وتسير في طريق مستقيم إلا كرة القدم.

وأضاف «أمين»، خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار» أن «كرة القدم هي سبب فرحة وسعادة المصريين كلهم، ولكن الجميع أمس على اختلاف ألوانهم ناموا غاضبين بسبب الصورة المسيئة التي خرجت بها كرة القدم المصرية في مباراة كان من المفترض أن تقدم صورة محترمة للكرة المصرية ولكنها خرجت بصورة مشوهة ومعيبة وتفضح».

وتابع: «الفضيحة ليست في العالم العربي فقط ولكنها في جميع العالم بسبب هذه الصورة المخزية لأن كرة لقدم تدور في فلق أشخاص بعينهم هما هما من 20 سنة مهما اختلف الإدارات والمجالس يبقى المؤثرين في ساحة الكرة المصرية ومصالحهم وفسادهم الرياضية وعقليتهم لا تتغير، وعندما تكون المقدمات خاطئة فلابد أن تكون النهايات سيئة».

واستطرد: «المشهد لا يوجد فيه حساب أو عقاب ولا أحد يعلم من الرقيب ومن المسئول فطبيعي أن يكون هذا هو المشهد، والكل يستحق الحساب والعتاب لأنه لا يوجد شخص يخرج ويوقف الأمر ويلزم تطبيق القانون ويضع كل شخص في مكانه».

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