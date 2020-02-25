بسمة وهبة تهاجم عبد الله رشدي: «مهتم بعضلاتك وسايب الدين»

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تشعر بالصدمة والحزن من حملات الهجوم على الدكتور مجدي يعقوب.وأضافت بسمة وهبة ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «أون إي» أن هذا الرمز أصبح هدف لأصحاب «السبوبة الدينية» وبعضهم غير حاصل على الابتدائية، وبعضهم مهتم بعضلاته أكثر من اهتمامه بالخطاب الديني السمح في إشارة إلى عبد الله رشدي الداعية صاحب الهجوم على الدكتور مجدي يعقوب.واعتذرت للدكتور مجدي يعقوب عن كل ما بدر تجاهه من تأويلات.