قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

لجأ أفراد إحدى القبائل في الهند إلى تزويج أطفالهم الصغار من الكلاب من أجل طرد الأرواح الشريرة التي تهاجم صغارهم وفقا لمعتقدهم.وانتشرت بعض الصور لحفل زفاف بين طفل رضيع عمره عام واحد وكلب في بلية بولاية أوديشا الهندية، وحضر الزفاف عشرات المدعويين من أهالي القبيلة.وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في تقرير اليوم الثلاثاء، إن هذه الطقوس الغريبة تجريها قبائل سانتشال الإقليمية كلما وُلد طفل جديد، لاعتقادهم بأن الأطفال إذا لم يتم إجراء هذه الطقوس لهم سيتعرضون لمخاطر عديدة، وأن هناك أرواح شريرة يمكن أن تسيطر عليهم.وأوضحت الصحيفة أن حفل زفاف بين الطفل والكلب هو الطريقة الوحيدة للتخلص من الأرواح الشريرة بفعالية، كما تعتقد القبيلة.ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه في 23 فبراير الجاري، أن حفل الزفاف في قرية باريان كان مكلفًا جدًا، وحضره الكثير من الضيوف الذين يرتدون أزياء ثمينة وجديدة كأنهم في حفل زفاف حقيقي.