رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 الموافق 01 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف زكي يكشف مواقف مبارك مع النجوم وسبب عتابه لعزت العلايلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:24 م
أشرف زكي
أشرف زكي
سناء إسماعيل
طباعة
حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الوسط الفني يعاني من حالة حزن كبيرة بعد رحيل مبارك، وأتلقى العديد من اتصالات الفنانين والذين يرغبون في المشاركة في جنازة الرئيس الراحل أو نعمل شيء من أجل هذا الرجل".

وأضاف: "التقينا به في شهر سبتمبر 2010، وكان استقباله حافلا ويعرفنا جميعًا ويتحدث معنا، وتحدثنا معه حول عودة عيد الفن، وكان قبل زيارتنا مقابلته للفنان الراحل طلعت زكريا، ولكن لم يمهله القدر لتحقيق وعده بعيد الفن".

وتابع: "لن أنسى له موقفه مع الفنان عزت العلايلي، عندما شاهدها ناداه قائلًا: (يا عزت فاكر لما عزمتك على العشاء ولم تحضر)، فرد عليه وأنا أعتذرت فرد عليه ولكني لن أنسى هذا الموقف".

واستطرد: "الرئيس الراحل خلال إحدى حفلات الإفطار، قال (فيه مسلسل ليسرا لابد أن أتابعه ولذا يجب أن أغادر سريعًا)، وكانت يسرا سيغمى عليها وقتها من الفرحة"، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الاتصال ببعض الفنانين الذين أدوا أدوار مهمة ومنهم الفنانة هند صبري، وبارك لها على أحد أعمالها الفنية، وليست هي فقط، اتصل بأكثر من فنان وفنانة وكانت علاقته جيدة بالفنانين ولذلك كان هناك حزن كبير، ويريد عددًا من النجوم حضور جنازته ومنهم: "إلهام شاهين، وليلي علوي، ودلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، وعزت العلايلي، وحسين فهمي".

واختتم كلامه قائلًا: "ننحني احترامًا للقيادة السياسية لإقامتها جنازة عسكرية وإعلان حالة الحداد والتغطية الإعلامية شيء تفخر به مصر أن تحتفي بوداع رمز من رموزها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

بعد اعتزاله تشجيع النادى.. رامى صبرى يوجه رسالة لجمهور الزمالك

الرئيس السيسى يصدر قانون الضريبة المضافة على السجائر والمعسل

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

الصور

image description

حفل توزيع جوائز السينما المصرية

image description

تقسيمة الأهلى عقب إلغاء لقاء الزمالك

image description

شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

image description

قيادات الداخلية فى الشوارع لتسهيل الحركة المرورية عقب الأمطار الكثيفة

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

الأكثر قراءة

تصريح دفن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك (صورة)

لماذا تعاملت الدولة مع مبارك بهذا التقدير بعد وفاته؟.. الباز يجيب

الأزهر يعطل الدراسة بالمعاهد غدًا

اعترافات قاتل زوجته بالوراق: «صحيت على صوتها تمارس الجنس مع والدي»

إنفوجراف

image description

محطات فى حياة محمد حسنى مبارك (إنفوجراف)

image description

المستنقعات التركية.. خسائر أردوغان فى سوريا وليبيا (إنفوجراف)

image description

جهود الحماية المدنية في مواجهة الأمطار (انفوجراف)

image description

10 أسباب وراء حدوث العقم (إنفوجراف)

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

تحميك من السكرى وأمراض القلب.. 7 فوائد مذهلة للقرفة

صحيفة أمريكية تكشف كيفية التحكم فى الغضب

مواد غذائية تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

كيف تحمي العين من التهابات الرموش الصناعية؟

منوعات

قبائل هندية تزوج أطفالها من الكلاب لطرد الأرواح الشريرة

دراسة: الحيوانات المنزلية يمكن أن تصاب بـ«كورونا»

روسيا ترصد الأرض بقمر جديد

«كورونا» يؤجل مباريات الدورى اليابانى لـ 15 مارس

مقالات الرأي
منى رجب
الأغانى الشعبية بين المنع والحرية «1-2»
لينا مظلوم
إحياء شباب القارة السمراء يبدأ بالأمن
مؤمن المحمدي
جمع القرآن
د.مينا بديع عبدالملك
كنيسة الإسكندرية وسر قوتها «1»
المزيد

الثقافة

تأجيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي لأفلام التحريك

رشيد غمرى يناقش «فراشات أورنينا» بالنيل الثقافية.. غدًا

غدًا.. هند عادل تناقش «حب كالأفلام» بالنيل الثقافية

12 عرضًا «مونودراميًا» تفتح الباب أمام التجريب بمهرجان الفجيرة