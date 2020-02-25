أشرف زكي يكشف مواقف مبارك مع النجوم وسبب عتابه لعزت العلايلي

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الوسط الفني يعاني من حالة حزن كبيرة بعد رحيل مبارك، وأتلقى العديد من اتصالات الفنانين والذين يرغبون في المشاركة في جنازة الرئيس الراحل أو نعمل شيء من أجل هذا الرجل".وأضاف: "التقينا به في شهر سبتمبر 2010، وكان استقباله حافلا ويعرفنا جميعًا ويتحدث معنا، وتحدثنا معه حول عودة عيد الفن، وكان قبل زيارتنا مقابلته للفنان الراحل طلعت زكريا، ولكن لم يمهله القدر لتحقيق وعده بعيد الفن".وتابع: "لن أنسى له موقفه مع الفنان عزت العلايلي، عندما شاهدها ناداه قائلًا: (يا عزت فاكر لما عزمتك على العشاء ولم تحضر)، فرد عليه وأنا أعتذرت فرد عليه ولكني لن أنسى هذا الموقف".واستطرد: "الرئيس الراحل خلال إحدى حفلات الإفطار، قال (فيه مسلسل ليسرا لابد أن أتابعه ولذا يجب أن أغادر سريعًا)، وكانت يسرا سيغمى عليها وقتها من الفرحة"، مشيرًا إلى أنه كان حريصًا على الاتصال ببعض الفنانين الذين أدوا أدوار مهمة ومنهم الفنانة هند صبري، وبارك لها على أحد أعمالها الفنية، وليست هي فقط، اتصل بأكثر من فنان وفنانة وكانت علاقته جيدة بالفنانين ولذلك كان هناك حزن كبير، ويريد عددًا من النجوم حضور جنازته ومنهم: "إلهام شاهين، وليلي علوي، ودلال عبدالعزيز، ورجاء الجداوي، وعزت العلايلي، وحسين فهمي".واختتم كلامه قائلًا: "ننحني احترامًا للقيادة السياسية لإقامتها جنازة عسكرية وإعلان حالة الحداد والتغطية الإعلامية شيء تفخر به مصر أن تحتفي بوداع رمز من رموزها".