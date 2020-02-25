الطبيب المعالج لمبارك يكشف تفاصيل مرضه (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبدالقادر، الطبيب المعالج للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن مبارك كان قد أصيب بسرطان الإثنى عشر بالمعدة وهو مرض نادر، وتم إجراء عملية جراحية ناجحة له في ألمانيا وذلك عام 2010.وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية، أن مبارك كانت له هيبة كبيرة، لذا فإن التعامل معه لم يكن عاديًا بين مريض ودكتور.وتابع: أن مبارك كان على دراية بكل أمراضه ومشاكله الصحية، وكان محترمًا وخفيف الظل.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخراً ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.