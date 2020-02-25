مطار القاهرة يستعد لاستقبال الوفود المشاركة بجنازة مبارك

خصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، فرق عمل لاستقبال الوفود المشاركة في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ومن المقرر أن تصل خلال الساعات المقبلة.وأكدت مصادر أمنية، أن مطار القاهرة الدولي حتى الآن لم يتلق إخطارات بهوية أو عدد الشخصيات المنتظر وصولها.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.