الأرصاد تعلن موعد انتهاء سقوط الأمطار وتحسن الجو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مدى اليومين السابقين ستنتهي اليوم، حيث تبدأ حالة الاستقرار اعتبارًا من الغد على كل أنحاء الجمهورية.وأضاف عطا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات، قرار حكيم، موضحًا أنه ما زال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.وأشار إلى أن تعرض البلاد لموجة غير مستقرة في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة أمر وارد، حيث إننا ما زلنا في فصل الشتاء، موضحًا أن هناك نشاطا ملحوظا للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية.