تكريم رشوان توفيق ورغدة وفراج في مسابقة الفيلم المصري

أقيم مساء اليوم بقاعة الندوات بالمركز الأعلى للثقافة بالأوبرا حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة لتوزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري 2019.

تكريم رغدة



وحضر الحفل المخرج علي بدرخان رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والفنان رشوان توفيق، والكاتب مفيد فوزي والفنانة رغدة، والمخرج محمد عبدالعزيز، والفنان محمد فراج والسيناريست مصطفي محرم والناقد سيد محمود.



بدأ الحفل بكلمة تعريفية لمقدمة الحفل غادة شاهين التي تناولت فيها تاريخ المسابقة ونشاط جمعية كتاب ونقاد السينما منذ تأسيسها من قبل الكاتب الكبير كمال الملاخ وحتى الناقد الأمير أباظة الذي يتولي رئاسة الجمعية حاليًا. وحضر الحفل المخرج علي بدرخان رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والفنان رشوان توفيق، والكاتب مفيد فوزي والفنانة رغدة، والمخرج محمد عبدالعزيز، والفنان محمد فراج والسيناريست مصطفي محرم والناقد سيد محمود.بدأ الحفل بكلمة تعريفية لمقدمة الحفل غادة شاهين التي تناولت فيها تاريخ المسابقة ونشاط جمعية كتاب ونقاد السينما منذ تأسيسها من قبل الكاتب الكبير كمال الملاخ وحتى الناقد الأمير أباظة الذي يتولي رئاسة الجمعية حاليًا.

تكريم فراج

وأعقب ذلك كلمة للأباظة الذي طلب من الإعلامي مفيد فوزي مشاركته في توزيع الجوائز، التي بدأت بتكريم النجمة رغدة والتي اعترضت في كلمتها علي بيع تراث الفنان أحمد زكي، ثم تم تكريم كل من الكاتب رؤوف توفيق والسيناريست مصطفي محرم، والفنان رشوان توفيق والمخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، واسم الدكتور شوقي علي والكاتب مفيد فوزي.

تكريم محمد حاتم

بعد انتهاء التكريمات، صعدت لجنة التحكيم برئاسة علي بدرخان للإعلان عن جوائز السينما المصرية مع تسلم بدرخان شهادة تقدير، وحصلت سلمي حسن افضل ممثلة صاعدة ومحمد حاتم افضل ممثل صاعد واحمد المرسي افضل مدير تصوير وهشام نزية افضل موسيقي وأنس أبوسيف احسن ديكور وأحمد حافظ احسن مونتاج وجائزة التميز رجال محمد فراج وجائزة التميز نساء شيرين رضا وافضل دور رجال كريم عبدالعزيز وافضل دور نساء هند صبري وافضل سيناريو نديم شمس وافضل مخرج مروان حامد وجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم لما بنتولد وافضل فيلم الفيل الأزرق 2.