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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد ثروت: دوري في «خالد بن الوليد» تحدي كبير لي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:38 م
محمد ثروت
محمد ثروت
سناء إسماعيل
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قال الفنان محمد ثروت إنه يطلق على الفنان بيومي فؤاد لقب «الشهبندر» مؤكدًا أنه يحبه كثيرًا لأنه تعلم الكثير منه في مركز الإبداع الفني ومكان يسبقه.

وأضاف ثروت خلال لقائه في برنامج «إتس شو تايم» المذاع عبر فضائية «cbc»: «قدمنا أشياء كثيرة جدًا معًا وقدمنا مسارح في بدايتنا ويوجد بيننا كيمياء وشاركنا مؤخرًا في اللعب مع بعض وعفريت في إجازة».

وعن مشاركته في مسلسل «خالد بن الوليد» والبعيد تمامًا عن أدوار الكوميديا التي اعتاد عليه الجمهور فيها، قال: «تحدي كبير لكي أثبت للناس التي تقول إني لن أستطيع تقديم أدوار جادة»، مؤكدًا أنه يقدم شخصية مختلفة تمامًا مع الفنان عمرو يوسف، والأمر ليس سهلًا فيوجد به خيول وملابس وغيرها.

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