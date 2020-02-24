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الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مهرجان سينما القرية 2020 بـ«ثقافة أسيوط»

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:11 م
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
ايهاب مصطفى
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قدم قصر ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى عرض سينما القرية ٢٠٢٠ م بمقر مركز شباب علوان والذي قدم فيلم "عسل أسود"، حيث تم عقد ندوة نقاشية عقب الفيلم قدمتها الدكتورة أسماء عبدالرحمن أستاذ بكلية الآداب جامعة أسيوط والتي ناقشت مع الأطفال القيم الإيجابية التي قدمها الفيلم وبعض المواقف التي تعرض لها الأبطال وكيفية حلها.

كما ناقش الأديب أشرف عكاشة المواقف الهامة التي أبرزها الفيلم في إطار تمثيلي، بينما قدم الأطفال الموهوبين بعض المواهب الأدبية الشابة بقصائدهم الشعرية.

عقد بيت ثقافة محمود حسن بالنخيلة ندوة تثقيفية بعنوان "سلوكي وأخلاقي في المدرسة" بمقر مدرسة الشهيد جعفر الابتدائية بالنخيلة قدمها مصطفى إسماعيل، الذي تناول الحديث حول مفهوم السلوك القويم في المجتمع وماهو تعريف أخلاق وماهي الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها الفرد ويتبع سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث أضاف أن بالأخلاق نعيش الحياة وبالأخلاق نسمو ونسعد وننجح.

كما نظم قصر ثقافة ديروط ندوة مكتبية بعنوان "الاجتهاد سر النجاح"، تحدث فيها  محمد أحمد بأن يكون لكل شخص أمان وآمال ولكل فرد أحلام وأهداف فينبغي له أن يجتهد لتحصيلها ويسعى لتحقيقها فإنه لا يحصل شيء منها إلا بالجد ولا تنال منزلة ولا مرتبة إلا بالكد الوافر فكما أن أصابع اليد لا تستوي فكذلك القلوب تختلف فمن كان له قلب عظيم تكون له أهداف جليلة وأحلام كبيرة.

وأضاف حمدى مصطفى أن العزيمة هي حل كل مصيبة ومشكلة فإن الإنسان عندما يصمم العزم متوكلا على الله، واختتم اللقاء بمناقشتهم فيما يتعلق بأحلامهم وطموحاتهم.
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط
قصر ثقافة أسيوط

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