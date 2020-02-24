الباز: رسالة «الإفتاء» لـ مجدي يعقوب «حجر» في وجه «كلاب الفتنة»

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، رسالة دار الإفتاء إلى الدكتور مجدي يعقوب، وردها على دعاة الفتن على السوشيال ميديا.وقال، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، إن رسالة الإفتاء لمجدي يعقوب بمثابة "حجر" في وجه "الكلاب النابحة من دعاة الفتنة".ووجه "الباز"، الشكر أيضًا لوزارة الأوقاف، بسبب قرارها بإيقاف عبدالله رشدي عن الخطابة وإلقاء الدروس وإمامة الناس بالمساجد بعد تصريحاته بشأن مجدي يعقوب.وتابع: "موقف الوزارة بشأن وقف رشدي عن الخطابة عظيم جدا، لأن رشدي أثار جدلا ونشر آراء لا تتناسب مع الحالة المصرية، والتي تخاصم كل معاني الإنسانية".