تكريم مصابى وشهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ (صور)

استقبل مسرح المركز الثقافي بكفر الشيخ، بالاشتراك مع محافظة كفرالشيخ وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية تكريم مصابي وشهداء القوات المسلحة والشرطة، بحضور محافظ كفرالشيخ واللواء مدير أمن كفرالشيخ ورئيس جامعة كفرالشيخ، ومدير عام فرع ثقافة كفرالشيخ ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ والعديد من أسر مصابي وشهداء كفرالشيخ وجمع غفير من أهالي محافظة كفرالشيخ، وذلك ضمن مساهمة الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم الشكر والعرفان لأبطال القوات المسلحة والشرطة.بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة وكيل وزارة الأوقاف الدكتور سعد الفقي، وتحدث فيها عن فضائل الشهادة، تبعها عرض لفرقة كفرالشيخ للموسيقى العربية وقدمت أغاني أنا ابن مصر، يا أحلى اسم فى الوجود، تلاها كلمة اللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وتحدث فيها عن خدمات جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وما تقدمه لأسر الشهداء والمصابين، أعقبها كلمة اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ثم تكريم أسر الشهداء والمصابين، واختتم الحفل بعزف السلام الجمهوري.