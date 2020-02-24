شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع الأسعار (فيديو)

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، إن سبب الارتفاع الجديد في أسعار الذهب ليصل سعر الجرام 21 إلى 727 جنيهًا، أي بزيادة أكثر من 17 جنيهًا أو 20 جنيهًا، انتشار فيروس كورونا في بعض الدول رفع سعر الذهب عالميًا، إلى جانب المضاربات أيضًا.وأضاف نجيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الزيادة إيجابية لكنها مؤقتة والبعض لجأ لشراء أطنان من الذهب لأنهم يعتبرونه ملاذ آمن.ولفت إلى أن انتشار فيروس كورونا في الصين أدى إلى توقف الاستيراد والتصدير، وانتشاره في عدة دول أخرى أثر في الاقتصاد.وقفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليزيد سعر الجرام الواحد بنحو 20 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 728 جنيهًا مقابل نحو 708 جنيهات أمس.