روجينا تهنئ ليلى زاهر على انضمامها لـ«الفتوة»: «أنا من الفانز بتوعها»

حرصت الفنانة روجينا، على تهنئة ليلى زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، على انضمامها لمسلسل "الفتوة" في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".ونشرت روجينا، صورة لها برفقة ليلى، وعلقت عليها قائلة: "ما هي بنتي وحبيبتي واشتغلت معاها ووقعت في غرامها وشطارتها وحبها للتمثيل والتزامها ماهو ابن الوز عوام وهي ورثت طيبة القلب والحنية من هدى والشطارة في التمثيل من الزوز أحمد زاهر (فتحي) وأنا من أهم الفانز بتوعها، وإن شاء الله السنة دي ياليلي هتكسري الدنيا في (مسلسل الفتوة) مبروك يا قلبي يا أشطر وأرق البنات".مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، ومي عمر، ورياض الخولي، ومجدي فكري، وأحمد خليل، ومها نصار، وصفوة، ليلى أحمد زاهر، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.مسلسل "الفتوة" تدور أحداثه في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، وتعتمد الفنانة "مي عمر" من خلاله على ظهورها بطابع شعبى يتم تقديمه وتناوله بشكل اجتماعى مطعم بالجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.