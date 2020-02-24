مخطط الزمالك لإفساد مباراة القمة أمام الأهلى

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كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن مفاجأة من العيار الثقيل فيما يتعلق بمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم ببطولة الدوري.وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قررت خوض اللقاء بفريق 99، مشيرًا إلى أن الزمالك سينفذ خطة خلال لقاء اليوم تمكنهم من إلغاء المباراة وعدم إكمالها.