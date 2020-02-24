شلل مرورى على دائرى مدينة نصر (صور)

سيطرت حالة من الشلل المروري التام علي الطريق الدائري والعديد من نزلاته بسبب مياه الأمطار، التي ضربت وسط القاهرة، اليوم الإثنين، وتسببت في أزمات مرورية في مناطق مختلفة.وتبذل وحدة مرور القاهرة مجهودات كبيرة بالتعاون مع هيئة الطرق، لحل مشكلة تكدس السيارات وتسيير حركة المرور وخاصة في منطقة نفق زهراء مدينة نصر والنزلات القريبة منه.