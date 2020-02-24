بـ«الفن التشكيلى».. «ثقافة المنيا» تحارب السلبية

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الأفكار الصحيحة ومحاربة الأفكار الهدامة، نظم فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بيت ثقافة جاهين، ورشة فنون تشكيلية بمدرسة السلام الإعدادية بنات، تحدث فيها مدير البيت عن أهمية نشر الأفكار الصحيحه كالشائعات ضد الوطن على وسائل التواصل الاجتماعى والواتساب وتويتر، ولا بد أن نأخذ المعلومات من مصدرها الصحيح، وقامت الفنانة هبة عزت بتدريب الأطفال على عمل اسكتشات رسومات "لا للشائعات المغرضة ضد الوطن".ونظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية «ورقة التوت والعنب» لأطفال مدرسة قلينى الابتدائية وتدريب الرواد على الرسم وتوزيع الألوان على العمل الفنى، ولليوم الثانى على التوالى تواصل مكتبة أبوان الثقافية فعاليات الورشة الفنية بعنوان «نهر النيل نظافته وجماله» مع الفنانة شيماء فتحى، وقدمت شرحًا للرواد عن كيفية الحفاظ على مورد الحياة وشريانها بمصر؛ وذلك فى إطار نشر القيم الصحيحة والإيجابية وكيفية التعبير عنها بالرسم والتلوين، كما نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم البورتريه بقاعة الفنون التشكيلية.واستقبلت مكتبة نواى زيارات مدرسية لعدد من طلاب مدرستي الوحدة، ومحمد زهرى الابتدائية، تضمن برنامج الجولة زيارة أقسام المكتبة للتعرف على أنشطتها المختلفة، وقدمت المكتبة قراءة سردية لقصة سيدنا أبى ذر الغفاري، رضي الله عنه، تناول خلالها محمد جمال عبدالباقى حياة الصحابى الجليل قبل الإسلام وبعده، وتحدث عن صفاته وعلمه ومكانته ومشاركاته العسكرية وأقواله وأحكامه.