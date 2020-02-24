رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لن يكون هناك اتفاق مع طالبان

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:47 ص
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
أ ش أ
طباعة
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، من أن فشل طالبان في الحد من العنف في أفغانستان قد يعرقل اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن المسئول الأمريكي قوله " إذا لم تحترم طالبان اتفاقها بشأن الحد من العنف، فسنأخذ ذلك بعين الاعتبار، وأعتقد أنه سيكون من المستبعد آنذاك أن نوقع معاهدة سلام".

وقال أوبراين: "لن نخفض عدد القوات إلى مستوى أقل من المستوى الضروري لحماية المصالح الأمريكية في أفغانستان".

وأضاف أن القوات الأمريكية كان عليها أن تخرج من الحرب في أفغانستان، لكن انسحابها يجب أن يحدث بطريقة تحمي المصالح الأمريكية، مؤكدا أنه إذا ما أوفت الحركة المسلحة بالتزامها، فإنه يمكن توقيع معاهدة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان في نهاية الشهر الحالي، معربا عن أمله في أن يبدأ حوار بين الأفغان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائر في البلاد.

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

تركى آل الشيخ يعلق على قرارات لجنة الانضباط

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

«الجناينى» عن المطالبة باستقالته: لا يهمنى أحد

«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

تفاصيل مصرع 10 أشخاص فى حادث مروع على طريق المطار (صور)

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

الإفطار الدسم يؤدي إلى قوام رشيق

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

منوعات

«كورونا» يغلق أبواب متحف طوكيو أمام الزوار

باريس تنعى إيرفيه بورج أبرز وجوه الإعلام فى فرنسا

حاول إثبات أن الأرض ليست كروية.. فلقي مصرعه

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

«تهافت المثقفين».. لقاء عن سعيد اللاوندي بجمعية محبي الفنون الجميلة

بين العبودية والفقر.. «أمادو» يوثق حياة مزارعي الكاكاو بالبرازيل

انطلاق فعاليات دورة تعليم الخط العربي بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

عرض الفيلم الروائى الطويل «1917» بدار هن للنشر