إسرائيل تعلن ثانى إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الإسرائيلية تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجدّ لدى إسرائيلي كان على متن سفينة الرحلات السياحية «دايموند برنسيس» التي فرضت عليها السلطات اليابانية حجرًا صحيًا، قبل إعادته إلى بلاده.





وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها أمرت نحو مئتي تلميذ بملازمة منازلهم لمدة 14 يوما بعدما تبيّن أنهم كانوا على تواصل مباشر مع سيّاح كوريين جنوبيين ثبتت إصابتهم بالفيروس.





وجاء في بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية أنّ «نتائج الفحوص المخبرية لراكب آخر كان على متن سفينة الرحلات السياحية في اليابان جاءت إيجابية».





وأوضحت الوزارة أنّ «المريض وضع في الحجر الصحي وهو لم يصب بالمرض في إسرائيل».





ويأتي الإعلان عن الإصابة الثانية بعد يومين من إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت أول إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى امرأة وصلت صباح الجمعة وكانت على متن سفينة الرحلات السياحية «دايموند برنسيس».





ووصل فجر الجمعة 11 إسرائيليًا كانوا على متن السفينة تم إخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين في وحدة خاصة أقيمت في مستشفى شيبا بتل هاشومير بالقرب من تلّ أبيب.





وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "أوعز للمعهد البيولوجي في إسرائيل بالعمل على إنتاج لقاح ضد الفيروس وإنشاء شبكة تلقيح".