ناقد رياضي: عقوبات السوبر «مخففة»

قال الناقد الرياضي كمال عامر، إنه يجب على فريقي الأهلي والزمالك مساندة اتحاد الكرة المصري في تنفيذ قراره لضبط الأمور، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة مخففة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "Cbc" أن قيمة الغرامات المفروضة على اللاعبين قليلة جدًا، مطالبًا برفع قيمة الغرامة إلى مليون جنيه.وتابع أن الأهلى يجب أن يغير لهجته التى يريد فيها اللجوء إلى الفيفا، مطالبًا بالحرص على البلد والجماهير والتفاهم مع اتحاد الكرة ونادي الزمالك.