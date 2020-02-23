محامي السيدة المصابة بـ الإيدز بعدوى من زوجها: المحكمة قضت بمليون جنيه تعويض

قال عمر جوهر، محامي الزوجة التي أصيبت بمرض الإيدز من زوجها في البحيرة، إن المحكمة حكمت لها بتعويض مليون جنيه من زوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى ابنتها.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC": "الزوجة اكتشفت إصابتها بالمرض خلال الشهر الثالث من الحمل، وذلك بعد إصابتها بالإعياء ولم تكتشف الأمر في بدايته إلا بعد أكثر من كشف وما أوضح الأمر هو خضوعها لتحليل دم شامل ولم تصدق الأمر في البداية وأعادت التحليل في أكثر من معمل".وأكد أن زواج الصالونات، وتزوير تحليل الزوج، هو السبب في ذلك، مؤكدًا: "أنه كان من الممكن مقاضاة الجهات المسئولة عن استخراج هذه الشهادة الجهات، وكانت الزوجة تتفاوض مع الزوج للإنفاق عليها فقط والغريب أنه يقول إلى الآن أنه غير مصاب رغم حكم المحكمة والشهادة التي تثبت أنه يصرف العلاج قبل زواجه بأربعة أشهر، موضحًا أن ظروفه المادية جيدة ويريد العودة لها ويأخذ ابنتها ولو عادت له فإنه يثبت للعالم كله أنه غير مصاب بالمرض ونحن أمام حالة قتل مع سبق الإصرر والترصد".وعن استلام الزوجة لمبلغ المليون جنيه، أكد أنه لن نستطيع تنفيذ الحكم جملة واحدة ولكن سيتم تجزئته.