رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 24 فبراير 2020 الموافق 30 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
غارات إسرائيلية على دمشق والجيش السوري يتصدى

توك شو

محامي السيدة المصابة بـ الإيدز بعدوى من زوجها: المحكمة قضت بمليون جنيه تعويض

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:08 م
الإيدز
الإيدز
سناء إسماعيل
طباعة
قال عمر جوهر، محامي الزوجة التي أصيبت بمرض الإيدز من زوجها في البحيرة، إن المحكمة حكمت لها بتعويض مليون جنيه من زوجها بعد رفضه الإنفاق عليها وعلى ابنتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC": "الزوجة اكتشفت إصابتها بالمرض خلال الشهر الثالث من الحمل، وذلك بعد إصابتها بالإعياء ولم تكتشف الأمر في بدايته إلا بعد أكثر من كشف وما أوضح الأمر هو خضوعها لتحليل دم شامل ولم تصدق الأمر في البداية وأعادت التحليل في أكثر من معمل".

وأكد أن زواج الصالونات، وتزوير تحليل الزوج، هو السبب في ذلك، مؤكدًا: "أنه كان من الممكن مقاضاة الجهات المسئولة عن استخراج هذه الشهادة الجهات، وكانت الزوجة تتفاوض مع الزوج للإنفاق عليها فقط والغريب أنه يقول إلى الآن أنه غير مصاب رغم حكم المحكمة والشهادة التي تثبت أنه يصرف العلاج قبل زواجه بأربعة أشهر، موضحًا أن ظروفه المادية جيدة ويريد العودة لها ويأخذ ابنتها ولو عادت له فإنه يثبت للعالم كله أنه غير مصاب بالمرض ونحن أمام حالة قتل مع سبق الإصرر والترصد".

وعن استلام الزوجة لمبلغ المليون جنيه، أكد أنه لن نستطيع تنفيذ الحكم جملة واحدة ولكن سيتم تجزئته.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي لدولة قطر (فيديو)

الجنايني يكذب الأهلي: أرسلت اللائحة بنفسي للخطيب (فيديو)

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

باسم سمرة يحذر محمد رمضان: «فوق لنفسك.. أنت عيل صغير»

الصور

image description

موتمر صحفى لمهرجان الأقصر السينمائى

image description

صور زيارة الوفد الألماني- السويسري لمجمع الأديان

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد انسحاب الزمالك.. محمد فضل: القمة غدًا الساعة السابعة والنصف

خاص| مصدر يحسم مصير القمة الـ120 بين الأهلي والزمالك

أول تحرك رسمي من الزمالك ضد عقوبات السوبر

أول تعليق من مرتضى منصور بعد انسحابه من الدورى (فيديو)

إنفوجراف

image description

أرقام منظومة شكاوى الشهر العقاري (انفوجراف)

image description

اقوال لا تنسى للسير مجدي يعقوب (انفوجراف)

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

أيام زمان

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

نجم الساعة

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

الصحة

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

دراسة تكشف عن أسرع نظام غذائي لحرق الدهون

النوم بعد الساعة التاسعة بسبب البدانة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

منوعات

«جنود منسيون».. نفوق وإصابة آلاف القردة في سبيل علاج «كورونا»

براءة «السوشيال».. دراسة: مواقع التواصل تحمى الأطفال من الأمراض النفسية

المعهد الفلبيني للبراكين يسجل 5 زلازل لـ«مايون»

«فازوا بميداليات وشرفوا مصر».. أبطال «جودو» العبور يطلبون الدعم

مقالات الرأي
عمرو خالد
أبوحامد الغزالى «حجة الإسلام».. من البحث عن الشهرة إلى التعمق فى الإيمان
ماجد حبته
غلطة «الطيّار» بألف
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراتيل الكنسيَّة.. وكورال «سانت جوزيف»
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
المزيد

الثقافة

ناقدة لبنانية تقدم قراءة تأويلية في مشروع ربيع جابر السردي

وزيرة الثقافة تدخل لإنقاذ تراث أحمد زكي

«أصابع حبيبتي».. لغز عجوز جاء من الأقاليم بمسمار في جبهته

230 عملا من 52 دولة.. تفاصيل الدورة الـ13 لـ«القاهرة لأفلام التحريك»