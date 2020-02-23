المستكاوي: لا أحد يقدر على الأهلي والزمالك ونحتاج قانون طوارئ

قال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، إن الرياضة المصرية في أزمة تشبه الرمال المتحركة نغوص فيها أكثر وأكثر كلما حاولنا الخلاص منها أو التحرك لحلها.وأضاف المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On": "لن أتمكن أنا ولا غيري من عمل شئ ولكن الحل لهذه الأزمة هو قانون طوارئ رياضي"، مشيرًا إلى أننا نرفض المشهد الذي حدث في مباراة السوبر.وتابع: "من بين لوائح العقوبات التى كان معمولًا بها دوليًا أن النادي الذي يخطئ يهبط إلى الدرجة الثانية"، معلقًا: "أعتقد أنها تغيرت هو في حد يقدر ينزل الأهلي أو الزمالك للدرجة التانية".