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الأحد 23 فبراير 2020 الموافق 29 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير أعمال أحمد زكي عن بيع مكتبه: «الوريث فرط وباع التراث كالخردة»

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:46 م
أحمد زكي
أحمد زكي
رباب الأهواني
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علق محمد وطني، مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، على ما قام به المستشار بلال عبد الغنى، محامى رامي عز الدين أخو الفنان الراحل هيثم أحمد زكى من والدته والوريث الشرعى له، من بيع مكتب الراحل أحمد زكي والذي يضم أغلب مقتنياته، قائلا: "إن الأستاذ بلال باع الشقة بما فيها وكأنها خردة".

وأضاف محمد وطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن الوارث ليس من العصب، والمسألة عنده ليست بنفس الجدية عندنا، متابعا: "ده كان عايش في أوروبا وعايز ياخد فلوس ويمشي، فكان سهل يفرط".

وأشار إلى أن مكتب الراحل أحمد زكي تم بيعه بـ800 ألف جنيه، موضحًا أن هذا المكتب يضم جميع سيناريوهات أفلام أحمد زكي، متابعا: "بلال واخد المسألة بنوع من السخرية كأنها شقة واحد سباك".

وناشد محمد وطني، الدولة المصرية وعلى رأسها أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ألا يترك هذا الموضوع يمر مرور الكرام، متابعا: "تراث أحمد زكي لابد أن يُخلّد".

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